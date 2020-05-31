В Музыкальном районе Краснодара из окна многоэтажки выпала девушка

31 Май 2020 2020-05-31T09:28:12+03:00

Спасти ее не удалось

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В Краснодаре из окна многоэтажки на улице Российской выпала девушка. От полученных травм она скончалась на месте. Ее тело обнаружили днем 30 мая около дома 267/3. Очевидцы говорят, что погибшая жила на десятом этаже.

На месте работали следователи, которые начали проверку по факту гибели девушки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU