В Музыкальном районе Краснодара из окна многоэтажки выпала девушка
Спасти ее не удалось
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В Краснодаре из окна многоэтажки на улице Российской выпала девушка. От полученных травм она скончалась на месте. Ее тело обнаружили днем 30 мая около дома 267/3. Очевидцы говорят, что погибшая жила на десятом этаже.
На месте работали следователи, которые начали проверку по факту гибели девушки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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