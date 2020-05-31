В Сочи после реконструкции открыли привокзальную площадь
В Сочи ко Дню города открылась после масштабной реконструкции площадь перед железнодорожным вокзалом в центре города. С нее убрали три досмотровых павильона, которые построили к Олимпийским играм. Остался только один, но он больше не закрывает собой вид на красивейшее здание вокзала.
Для защиты пассажиров от дождей оборудован широкий навес, а внутри помещения установлены кондиционеры. На площади появилась зона отдыха и детская игровая площадка, новые скульптуры и скамейки, высажены оливы и клены. Во внутреннем дворе реконструировали фонтан, оборудовали летнюю террасу.
Кроме того, появились две парковки для встречающих, они вмещают около сотни автомобилей, а к зданию примыкают четыре остановки общественного транспорта.
Теперь маршруты № 1, 3, 4, 7, 13, 43, 86, 87, 95, 101, 102, 104, 114 будут осуществлять посадку и высадку на средней платформе Южной площади автовокзала.
Посадка на маршруты Адлерского и Краснополянского направлений будет осуществляться на первой и третьей платформах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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