В центре Краснодара сгорел автомобиль
Происшествие попало на видео
Фото: очевидца
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В центре Краснодара ночью 31 мая сгорел автомобиль. Инцидент произошел на улице Промышленной и попал в объективы камер жителей соседнего дома.
Очевидцы говорят, что авто загорелось на ходу, а пожарные прибыли к месту ЧП в считаные минуты.
В центре Краснодара сгорела машина.
На тушение автомобиля ушло несколько секунд, однако вряд ли его удастся восстановить, пламя уничтожило примерно половину транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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