2020-05-31T10:28:09+03:00
Происшествия

В центре Краснодара сгорел автомобиль

Происшествие попало на видео
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: очевидцаФото: очевидца
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В центре Краснодара ночью 31 мая сгорел автомобиль. Инцидент произошел на улице Промышленной и попал в объективы камер жителей соседнего дома.

Очевидцы говорят, что авто загорелось на ходу, а пожарные прибыли к месту ЧП в считаные минуты.

В центре Краснодара сгорела машина.

На тушение автомобиля ушло несколько секунд, однако вряд ли его удастся восстановить, пламя уничтожило примерно половину транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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