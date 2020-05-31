В центре Краснодара сгорел автомобиль

31 Май 2020 2020-05-31T10:28:09+03:00

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В центре Краснодара ночью 31 мая сгорел автомобиль. Инцидент произошел на улице Промышленной и попал в объективы камер жителей соседнего дома.

Очевидцы говорят, что авто загорелось на ходу, а пожарные прибыли к месту ЧП в считаные минуты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/782248" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара сгорела машина.

На тушение автомобиля ушло несколько секунд, однако вряд ли его удастся восстановить, пламя уничтожило примерно половину транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU