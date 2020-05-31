Матчи чемпионата России на стадионах в Краснодаре и Сочи пройдут без болельщиков

31 Май 2020 2020-05-31T10:46:42+03:00

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Несмотря на то, что Российский футбольный союз получил разрешение на проведение матчей премьер-лиги со зрителями, при условии, что арену заполнят не более 10% зрителей от вместимости, на Кубани, скорее всего, игры пройдут без болельщиков.

Напомним, что возобновление футбольного чемпионата планируется с 21 июня. «Краснодар» и «Сочи» в ближайшее время смогут начать подготовку к сезону.

– Мы разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать количество больных, – сообщил первый замминистра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев.

По его словам, вернуть болельщиков на стадионы даже в малом количестве можно только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. Решение о его начале принимается на уровне региона на краевом оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU