Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 31 мая 2020 года увеличилось на 80 человек

31 Май 2020 2020-05-31T11:51:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 31 мая 2020 года

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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 30 мая 2020 года выросло еще на 80 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3824 человек. Такие данные приводит краевой Оперативный штаб.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Резкий рост количества заболевших отмечается в Краснодаре, здесь диагноз подтвердился у 41 пациента. Еще 11 в Армавире, семь в Сочи, по три – в Отрадненском и Кореновском районах, по два – в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. По одному заболевшему прибавилось в Каневском, Кавказском, Мостовском, Тбилисском и Выселковском районах.

За сутки полностью выздоровели 75 человек, всего выписано уже 2711 пациентов.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 30 мая выявили 82 случая коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU