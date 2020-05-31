Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 31 мая 2020 года: 35 пациентов подключены к ИВЛ, заболел четырехлетний ребенок
Как сообщает оперативный штаб региона, 31 мая выявили 80 случаев коронавирусной инфекции, из них 52 женщины и 28 мужчин.
Среди заболевших четырехлетний ребенок из Кореновского района, а самому старшему пациенту 94 года. Больше всего новых случаев пришлось на Краснодар, где установлен еще 41 зараженный опасной инфекцией. В краевом центре с начала эпидемии диагноз COVID–19 ставили 1417 раз.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
В Краснодарском крае число случаев коронавируса составляет 3824, при этом 2711 пациентов уже полностью излечились, скончались 32.
– 35 пациентов в тяжелом состоянии находятся на искусственной вентиляции легких, три – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.
На стационарном лечение с подозрением на коронавирус находятся 2137 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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