В обсерваторах Краснодарского края выявили 50 человек с коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T11:23:45+03:00

Сейчас на карантин помещены 2753 прибывших из других регионов

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В Краснодарском крае продолжает действовать карантин и режим обязательной изоляции для всех прибывающих из других регионов. По прибытии на Кубань нужно пройти 14-дневный карантин по месту жительства или в обсерваторе.

С начала работы обсерваторов в Краснодарском крае выявлено 50 человек с коронавирусом, после чего их доставили в госпитали. Сейчас на изоляции продолжают находиться 2753 человека, а за все время через обсерваторы прошли 7672 гражданина.

- Это вынужденная мера, помогающая предотвратить завоз инфекции и ее распространение в крае. Условия содержания в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора, - отмечают в краевом оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU