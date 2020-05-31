Сгорел за две недели: В Краснодарском крае умер 70-летний пациент с коронавирусом
Еще одной жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 70-летний мужчина из Кавказского района. Он попал в больницу 14 мая, почувствовав недомогание. Анализ на COVID-19 дал положительный результат.
Состояние мужчины стало ухудшаться, и его перевели в реанимационное отделение. Медики Тихорецкой районной больницы боролись за жизнь пациента несколько дней и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
- Мужчина умер от двухсторонней полисегментарной пневмонии и полиорганной недостаточности. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, - отмечают в минздраве Краснодарского края.
Всего с начала эпидемии в Краснодарском крае скончались 32 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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