Сгорел за две недели: В Краснодарском крае умер 70-летний пациент с коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T11:36:52+03:00

У мужчины были также сердечно-сосудистые заболевания

Изменить размер текста: A A

Еще одной жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 70-летний мужчина из Кавказского района. Он попал в больницу 14 мая, почувствовав недомогание. Анализ на COVID-19 дал положительный результат.

Состояние мужчины стало ухудшаться, и его перевели в реанимационное отделение. Медики Тихорецкой районной больницы боролись за жизнь пациента несколько дней и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Мужчина умер от двухсторонней полисегментарной пневмонии и полиорганной недостаточности. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, - отмечают в минздраве Краснодарского края.

Всего с начала эпидемии в Краснодарском крае скончались 32 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU