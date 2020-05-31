В Краснодаре проездные билеты за апрель продлевать больше не будут

31 Май 2020 2020-05-31T13:30:14+03:00

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Продленные на май апрельские проездные для поездок на общественном транспорте Краснодара прекратят свое действие с 1 июня. Напомним, что из-за карантина на Кубани перевозки были ограничены с 31 марта.

Одной из мер поддержки населения было продление апрельских проездных на май. Общественный транспорт внутри муниципалитетов Краснодарского края начал работу в течение всего дня только с 23 мая.

- Относительно продления проездных ещё на какие-либо сроки решений со стороны руководства региона не принималось. Июньские проездные на общественный транспорт необходимо приобретать в центрах обслуживания ООО «Электронный билет Кубани» и киосках на остановочных пунктах, - сообщили в КТТУ.

Все вопросы можно задать по номеру: 8-800-700-25-27.

ИСТОЧНИК KP.RU