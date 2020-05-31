Заступился за супругу: В Новороссийске качок избил девушку на детской площадке
Видео инцидента, произошедшего в Новороссийске 30 мая, вызвало бурную реакцию в Сети. На кадрах видно, как атлетичного вида мужчина проявляет агрессию к лежащей на асфальте девушке и требует, чтобы она «закрыла рот». Очевидцы утверждают, что до этого он ее несколько раз ударил.
Действие происходит на детской площадке, где в это время находились родители и дети. Пострадавшая очень громко стонет от боли.
В Новороссийске качок избил девушку на детской площадке.
Выяснилось, что инцидент произошел на во двое дома номер 68 на улице Советов города-героя. В полиции уже начали проверку по факту происшествия и вскрылись первые подробности конфликта.
Мужчина якобы заступился за свою беременную сожительницу, которую ударила ее подруга во время уличной ссоры. Но силы накачанный мужчина явно не рассчитал. Очевидцы говорят, что у пострадавшей сломан нос.
- Материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства случившегося, - сообщают в УВД Новороссийска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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