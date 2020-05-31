В Краснодаре на три дня отключат светофоры на перекрестке Октябрьской и Ленина
На три дня в центре Краснодара отключат светофоры на пересечении улиц Октябрьской и Ленина. Водителям следует быть особенно внимательными при проезде этого перекрестка с 1 по 3 июня.
В эти дни специалисты снимут светофоры, чтобы перенести их в новые места для лучшего обзора. Кроме того, в них заменят светофорные линзы.
- При необходимости регулирование на перекрестке обеспечат сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодара.
На улице Октябрьской от Ленина до Северной продолжаются работы по обновлению дорожного полотна, строятся новые тротуары и съезды во дворы, а также меняют бордюры.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»