В Краснодаре на три дня отключат светофоры на перекрестке Октябрьской и Ленина

31 Май 2020 2020-05-31T14:47:54+03:00

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На три дня в центре Краснодара отключат светофоры на пересечении улиц Октябрьской и Ленина. Водителям следует быть особенно внимательными при проезде этого перекрестка с 1 по 3 июня.

В эти дни специалисты снимут светофоры, чтобы перенести их в новые места для лучшего обзора. Кроме того, в них заменят светофорные линзы.

- При необходимости регулирование на перекрестке обеспечат сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодара.

На улице Октябрьской от Ленина до Северной продолжаются работы по обновлению дорожного полотна, строятся новые тротуары и съезды во дворы, а также меняют бордюры.

ИСТОЧНИК KP.RU