В Краснодар из Ливана вернулись 24 россиянина

31 Май 2020 2020-05-31T16:07:54+03:00

Не все из них были готовы к направлению в обсерваторы

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В Краснодаре вечером 30 мая приземлился пассажирский борт из Бейрута. На его борту были 24 россиянина, застрявшие в Ливане из-за коронавируса.

После прибытия пассажирам рейса выдали предписания об обязательной двухнедельной изоляции по месту жительства, а тем, у кого нет жилья в крае – в обсерваторе.

Не все были готовы к такому и на уговоры и разъяснения у сотрудников Роспотребнадзора ушло несколько часов. В итоге пассажиры согласились выполнить требования предписаний.

– Все 24 человека в 23:20 покинули здание аэровокзала и были размещены в автобусе. Территорию аэропорта автобус покинул около 2:00. Транспорт отправился в Сочи в один из отелей с пунктом обсервации. Единственный ребенок, который прибыл в Краснодар из Бейрута без сопровождения, был передан встречающему его лицу по доверенности и направлен в Ставропольский край по месту жительства. В процессе размещения несколько пассажиров выражали недовольство по принимаемым в отношении них мер изоляции, – сообщают в аэропорту Краснодара.

Сейчас в обсерваторах Краснодарского края находятся 2753 гражданина, а за все время через них прошли 7672 человека. Из них у 50 человек анализ на COVID-19 оказался положительным.

– 14 человек, прибывших из Бейрута, централизованно доставили в обсерватор Сочи, 10 – в обсерватор кубанской столицы. Там всех пассажиров обследуют, возьмут анализы на коронавирусную инфекцию. 14 дней они проведут под наблюдением медработников, – сообщают в краевом оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU