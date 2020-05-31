В Курганинском районе откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

31 Май 2020 2020-05-31T17:45:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани продолжает расширяться сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Очередной откроется 1 июня в поселке Андрее-Дмитриевский Курганинского района.

– Модульный ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимыми инструментами и оборудованием. В нем созданы комфортные условия для работы и обслуживания населения, – рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В поселке проживают всего около 400 человек и теперь они получат доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Здесь они смогут получать плановую и неотложную помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, а также вакцинацию.

Всего на Кубани в этом году планируют создать 26 модульных ФАПов, всего в крае 670 таких объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU