2020-05-31T17:45:19+03:00
Здоровье

В Курганинском районе откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

Он начнет работу 1 июня
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани продолжает расширяться сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Очередной откроется 1 июня в поселке Андрее-Дмитриевский Курганинского района.

– Модульный ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимыми инструментами и оборудованием. В нем созданы комфортные условия для работы и обслуживания населения, – рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В поселке проживают всего около 400 человек и теперь они получат доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Здесь они смогут получать плановую и неотложную помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, а также вакцинацию.

Всего на Кубани в этом году планируют создать 26 модульных ФАПов, всего в крае 670 таких объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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