Студенты Кубани могут получить краевые стипендии для талантливой молодежи
Заявки от вузов принимают с 1 по 30 июня
Фото: admkrai.krasnodar.ru
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117 студентов кубанских вузов получат краевые стипендии для талантливой молодежи. Участвовать в конкурсе могут студенты очной формы обучения, получающие высшее образование.
Размер поощрения составит 3200 до 3900 рублей ежемесячно. Лучшие студенты будут получать его с сентября.
Перечень нужных документов для подачи заявки можно найти на официальном сайте регионального министерства образования, науки и молодежной политики.
ИСТОЧНИК KP.RU