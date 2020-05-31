Студенты Кубани могут получить краевые стипендии для талантливой молодежи

31 Май 2020 2020-05-31T18:03:14+03:00

Заявки от вузов принимают с 1 по 30 июня

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117 студентов кубанских вузов получат краевые стипендии для талантливой молодежи. Участвовать в конкурсе могут студенты очной формы обучения, получающие высшее образование.

Размер поощрения составит 3200 до 3900 рублей ежемесячно. Лучшие студенты будут получать его с сентября.

Перечень нужных документов для подачи заявки можно найти на официальном сайте регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU