В Сочи столкнулись маршрутный автобус и легковой «Мерседес»
В автобусе находились восемь пассажиров
Фото: ЧП Сочи
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Днем 31 мая в Хостинском районе Сочи столкнулись пассажирский автобус номер 3 и легковой «Мерседес». Авария произошла в 15:20 на улице Алея Челтенхема в районе храма.
По преварительной версии, виновником происшествия стал водитель иномарки. В момент ДТП в автобусе находились восемь человек, никто из них не пострадал.
Один пострадавший легкой степени тяжести ехал в «Мерседесе», ему оказали помощь медики «скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU
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