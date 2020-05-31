В Сочи столкнулись маршрутный автобус и легковой «Мерседес»

31 Май 2020 2020-05-31T18:13:26+03:00

В автобусе находились восемь пассажиров

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Днем 31 мая в Хостинском районе Сочи столкнулись пассажирский автобус номер 3 и легковой «Мерседес». Авария произошла в 15:20 на улице Алея Челтенхема в районе храма.

По преварительной версии, виновником происшествия стал водитель иномарки. В момент ДТП в автобусе находились восемь человек, никто из них не пострадал.

Один пострадавший легкой степени тяжести ехал в «Мерседесе», ему оказали помощь медики «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU