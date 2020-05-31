В Краснодаре в последний день весны за нарушение карантина оштрафовали 117 человек
Карантин в Краснодарском крае действует до 6 июня, а это значит, что за грубые нарушения введенных ограничений можно получить штраф.
Жители и гости краевого центра должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Запрещены прогулки по паркам и сквером, пикники, массовые мероприятия.
31 мая в город без красных пропусков не пустили 200 автомобилей, по краю можно двигаться только с этим документом.
А в городе за соблюдением карантина следят мобильные группы самоконтроля. Патрули, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казачества, общественников, сотрудников администраций, курсируют по маршрутам. Особое внимание уделяют зеленым зонам, набережным, общественным территориям и детским площадкам.
За грубые нарушения выписывают штрафы.
- Всего 31 мая жителям краевой столицы выдали 101 уведомление о необходимости оставаться дома. За грубое нарушение режима карантина выписали 117 штрафов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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