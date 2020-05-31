На Кубани на мелиорацию выделили 437 млн рублей

31 Май 2020 2020-05-31T20:45:07+03:00

В этом году площадь орошаемых земель увеличилась на три тысячи гектар

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На Кубани продолжает увеличиваться площадь орошаемых земель. Только в 2020 году введут более трех тысяч гектар. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На мелиоративные мероприятия выделено более 437 млн рублей.

– Увеличение площади орошаемых земель позволит нарастить объемы производства экспортно ориентированной сельхозпродукции. В ближайшие пять лет – до 2024 года – в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 24,1 тыс. га мелиорируемых земель, – отметил замглавы региона.

Всего в этом году площадь орошаемых земель на Кубани увеличится на 5,5 тысячи гектара. Ввод начнется в июне. В прошлом году этот показатель составил 8,1 тысячи гектара

ИСТОЧНИК KP.RU