На Кубани на мелиорацию выделили 437 млн рублей
На Кубани продолжает увеличиваться площадь орошаемых земель. Только в 2020 году введут более трех тысяч гектар. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На мелиоративные мероприятия выделено более 437 млн рублей.
– Увеличение площади орошаемых земель позволит нарастить объемы производства экспортно ориентированной сельхозпродукции. В ближайшие пять лет – до 2024 года – в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 24,1 тыс. га мелиорируемых земель, – отметил замглавы региона.
Всего в этом году площадь орошаемых земель на Кубани увеличится на 5,5 тысячи гектара. Ввод начнется в июне. В прошлом году этот показатель составил 8,1 тысячи гектара
ИСТОЧНИК KP.RU