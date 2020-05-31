Лето по календарю: 1 июня на Кубани потеплеет до плюс 27, вода в Черном море прогрелась до плюс 19
В первый день лета в Краснодарском крае будет тепло. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до 25, а местами и до 27 градусов выше ноля. Правда, ночи все еще прохладны – всего 10-12 градусов. Никуда и без ветра, днем его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.
- Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. На Черноморском побережье утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 6-11 м/с, днем местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 , днем +19…+24, отмечают в Краснодарском центре по гидрометеорологии.
2 и 3 июня в крае возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранится, а температура воздуха существенно не изменится.
Температура воды в Черном и Азовском морях уже составляет +19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU