На Кубани мужчина украл велосипед у пенсионерки

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:35:14+03:00

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В дежурную часть по Абинскому району обратилась пожилая женщина. Она сообщила о хищении велосипеда. Местная жительница рассказала, что оставила транспорт, в корзине которого находились продукты, около магазина и отправилась за покупками. Вернувшись, женщина увидела, что на ее велосипеде уезжает молодой человек. Догнать злоумышленника она не смогла.

Правоохранители по горячим следам задержали мужчину, который ехал на разыскиваемом велосипеде. Ранее судимого 31-летнего жителя Ставропольского края задержали.

- Выяснилось, что подозреваемый собирался оставить похищенный велосипед себе для личного использования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Велосипед и продукты питания полицейские вернули пенсионерке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU