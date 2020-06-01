На Кубани по нацпроекту БКАД отремонтируют две улицы Трудовой Славы
В краевой столице протяженность участка улицы Автолюбителей до Благоева составляет около 1 километра. Рабочие уже отфрезеровали дорожное полотно. Они обновят асфальтное покрытие, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Также напротив школы №52 установят светофор.
- Ремонт дороги по улице Трудовой Славы в поселке Красная Поляна уже завершается. Рабочие произвели фрезерование изношенного слоя покрытия, подняли люки, заменили бордюрный камень и постелили щебеночно-мастичный асфальтобетон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В Красной Поляне ремонт идет на улицах Волоколамская, Заповедная, Гидростроителей, Пчеловодов, Мичурина и Ставропольской. В прошлом году здесь отремонтировали улицы Ачишховскую, Защитников Кавказа и Вознесенскую.
Напомним, на Кубани на мелиорацию выделили 437 млн рублей. В этом году площадь орошаемых земель увеличилась на три тысячи гектар.
ИСТОЧНИК KP.RU