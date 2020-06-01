На Кубани по нацпроекту БКАД отремонтируют две улицы Трудовой Славы

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:27:48+03:00

Работы идут в микрорайоне Гидростроителей Краснодара и в сочинской Красной Поляне

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В краевой столице протяженность участка улицы Автолюбителей до Благоева составляет около 1 километра. Рабочие уже отфрезеровали дорожное полотно. Они обновят асфальтное покрытие, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Также напротив школы №52 установят светофор.

- Ремонт дороги по улице Трудовой Славы в поселке Красная Поляна уже завершается. Рабочие произвели фрезерование изношенного слоя покрытия, подняли люки, заменили бордюрный камень и постелили щебеночно-мастичный асфальтобетон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Красной Поляне ремонт идет на улицах Волоколамская, Заповедная, Гидростроителей, Пчеловодов, Мичурина и Ставропольской. В прошлом году здесь отремонтировали улицы Ачишховскую, Защитников Кавказа и Вознесенскую.

Напомним, на Кубани на мелиорацию выделили 437 млн рублей. В этом году площадь орошаемых земель увеличилась на три тысячи гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU