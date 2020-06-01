2020-06-01T09:19:13+03:00
Происшествия

На Кубани женщину осудят за сбыт синтетического наркотика

У нее нашли 16 свертков с N-амфетамином
Александра ПОДУШКО
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На Кубани женщину осудят за сбыт синтетического наркотикаНа Кубани женщину осудят за сбыт синтетического наркотикаФото: Архив "КП"
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Местная жительница через Интернет получила крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта через закладки на территории Краснодара. Сотрудники полиции задержали женщину на одной из улиц краевого центра.

У обвиняемой нашли 16 свертков с наркотическим средством N-амфетамином общей массой около 13 граммов. Это подтвердила проведенная экспертиза.

- Женщину заключили под стражу. По части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ) на нее завели уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Следственным подразделением СУ УМВД России по Краснодару была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Местной жительнице грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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