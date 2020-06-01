На Кубани женщину осудят за сбыт синтетического наркотика
Местная жительница через Интернет получила крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта через закладки на территории Краснодара. Сотрудники полиции задержали женщину на одной из улиц краевого центра.
У обвиняемой нашли 16 свертков с наркотическим средством N-амфетамином общей массой около 13 граммов. Это подтвердила проведенная экспертиза.
- Женщину заключили под стражу. По части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ) на нее завели уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Следственным подразделением СУ УМВД России по Краснодару была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Местной жительнице грозит до двадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU