1 Июнь 2020 2020-06-01T11:43:43+03:00

В Усть-Лабинске мужчина вынес из дома соседа ноутбук Фото: Архив "КП"

Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей

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В полицию по Усть-Лабинскому району обратился местный житель. Он рассказал, что из его дома пропал ноутбук. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Правоохранители выехали на место происшествия. они не обнаружили следов взлома. Полицейские установили круг лиц, вхожих в дом потерпевшего.

- Вскоре задержали 25 – летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Было установлено, что молодой человек проник на территорию дома потерпевшего ночью, пока хозяин спал. Он похитил технику и скрылся. Ноутбук мужчина продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU