В Анапе еще один магазин закрыли на 10 суток
В Анапе судебные приставы приостановили деятельность магазина продовольственных товаров «Смак», расположенного в центре курорта.
Так, сотрудники ведомства установили, что владелица торговой точки допускала грубые нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В частности, в магазине продавец продавал продукты без санитарной одежды, маски и головного убора. Также не было и санитарной книжки. Плохо в магазине хранили целый ряд продовольственных товаров.
- Все эти нарушения стали причиной закрытия магазина «Смак» на 10 суток. За тем, чтобы работа торговой точки не возобновилась, следят судебные приставы Анапского городского отдела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU