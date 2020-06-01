1 Июнь 2020 2020-06-01T10:05:19+03:00

В Анапе еще один магазин закрыли на 10 суток Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Анапе судебные приставы приостановили деятельность магазина продовольственных товаров «Смак», расположенного в центре курорта.

Так, сотрудники ведомства установили, что владелица торговой точки допускала грубые нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, в магазине продавец продавал продукты без санитарной одежды, маски и головного убора. Также не было и санитарной книжки. Плохо в магазине хранили целый ряд продовольственных товаров.

- Все эти нарушения стали причиной закрытия магазина «Смак» на 10 суток. За тем, чтобы работа торговой точки не возобновилась, следят судебные приставы Анапского городского отдела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU