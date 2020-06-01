2020-06-01T10:38:23+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 июня 2020 года увеличилось на 84 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 1 июня 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 1 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 1 июня 2020 года
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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 1 июня 2020 года выросло еще на 84 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3908 человек. Такие данные приводит краевой Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки полностью выздоровело 3 994 человека.

Напомним, 31 мая выявили 80 случаев коронавирусной инфекции, из них 52 женщины и 28 мужчин. Среди заболевших четырехлетний ребенок из Кореновского района, а самому старшему пациенту 94 года.

– 35 пациентов в тяжелом состоянии находятся на искусственной вентиляции легких, три – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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