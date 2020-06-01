ПАО «ТНС энерго Кубань» с июня месяца запускает новую акцию для своих потребителей – «Электронный счет – 1% бонусом Вам на счет!»

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый клиент ПАО «ТНС энерго Кубань» в период с 01.06.2020 по 31.07.2020 при подключении электронной квитанции на сайте kuban.tns-e.ru; в мобильном приложении «ТНС энерго»; либо в «Личном кабинете потребителя» и оплате счета с помощью онлайн-сервисов компании, либо в ПАО «Сбербанк» получает денежное вознаграждение в размере 1% от суммы внесенного платежа, которое зачисляется на лицевой счет потребителя.

Стоит отметить, что при наличии у потребителя нескольких лицевых счетов участвовать в акции можно по каждому из них в отдельности. Вознаграждение будет начисляться ежемесячно в пределах сроков проведения акции не позднее 30 числа каждого месяца.

Акция проводится только в зоне деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», т.е. на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

Гарантирующий поставщик электроэнергии, являясь клиентоориентированной компанией всегда были «За» продвижение электронных сервисов, а сейчас в условиях пандемии и всеобщего карантина, когда онлайн каналы стали одним из важнейших инструментом взаимодействия с потребителем, мы хотим поощрить тех наших клиентов, которые впервые присоединятся к электронной квитанции!

По всем интересующим вопросам участия в акции клиенты ПАО «ТНС энерго Кубань» могут уточнить в Едином контактном центре по телефону 8 (861) 298-01-70, на сайте компании kuban.tns-e.ru или с помощью сервиса «Напишите нам».

Подключайте электронный счет и будет Вам бонус на счет!

ИСТОЧНИК KP.RU