2020-06-01T11:11:34+03:00
Общество

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Международным днем защиты детей

Он пожелал гражданам крепкого здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Международным днем защиты детей.

– В регионе проживает больше миллиона детей. Это самое ценное, что у нас есть, наша надежда и гордость. Мы воспитываем детей в уважении к традициям и истории, заботимся об их всестороннем развитии, здоровье и отдыхе. Краснодарский край известен как одна из ведущих детских здравниц и образовательных площадок страны, – акцентировал глава региона.

Он подчеркнул, что юные кубанцы добиваются высоких результатов в творчестве, учебе, спорте и науке, своими победами и достижениями прославляют край на всю Россию и за ее пределами.

– Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы их детство было наполнено радостью и улыбками, наши дети получали знания в самых современных и комфортных условиях, могли реализовать свои таланты и способности, найти увлечение, которое станет делом всей жизни, – говорится в поздравлении.

- Вениамин Кондратьев пожелал гражданам крепкого здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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