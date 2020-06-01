Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Международным днем защиты детей
Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Международным днем защиты детей.
– В регионе проживает больше миллиона детей. Это самое ценное, что у нас есть, наша надежда и гордость. Мы воспитываем детей в уважении к традициям и истории, заботимся об их всестороннем развитии, здоровье и отдыхе. Краснодарский край известен как одна из ведущих детских здравниц и образовательных площадок страны, – акцентировал глава региона.
Он подчеркнул, что юные кубанцы добиваются высоких результатов в творчестве, учебе, спорте и науке, своими победами и достижениями прославляют край на всю Россию и за ее пределами.
– Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы их детство было наполнено радостью и улыбками, наши дети получали знания в самых современных и комфортных условиях, могли реализовать свои таланты и способности, найти увлечение, которое станет делом всей жизни, – говорится в поздравлении.
- Вениамин Кондратьев пожелал гражданам крепкого здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU