2020-06-01T11:12:48+03:00
Экономика

ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых

ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости
Иван Егоров
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В начале первого дня работы уже подписано соглашений на сумму порядка 4 млрд рублей. Среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды FINN FLARE, отель AKYAN St.Petersburg и другие.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

- ВТБ начал принимать заявки от клиентов на кредитование по новой льготной программе, не дожидаясь 1 июня. Практически с момента объявления этого инструмента поддержки Президентом России мы отмечаем высокий спрос клиентов. Программа очень своевременна и важна для бизнеса, особенно для малого и среднего, - она дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки, а при сохранении численности работников кредит вовсе будет списан. Только за первые несколько часов оформления кредитов мы уже провели сделок на сумму порядка 4 млрд рублей. Мы прогнозируем большой объем выдач кредитов под 2% годовых и готовы оказывать предпринимателям всю возможную помощь, - комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей и дополнительного перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности, которые утверждены в соответствующих постановлениях Правительства РФ, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

Обратиться за кредитом по новой программе можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77-99 или в отделения банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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