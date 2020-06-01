«Вынужденная мера»: мэр Краснодара извинился за пробки на въездах в город

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:13:43+03:00

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Мэр Краснодара извинился перед горожанами за пробки, которые возникли на въездах в город на минувших выходных. Сотрудники полиции проверяли каждую машину.

- Хотелось бы извиниться за ту ситуацию, которая случилась, но это вынужденная мера. Администрации совместно с ГИБДД, полицией отрабатывала мероприятия по изъятию у нелегальных таксистов пропусков, которыми они не должны были обладать. Я думаю, что все мероприятия успешно проведены, незаконно полученные пропуска изъяты. Трафик по Яблоновскому и Тургеневским мостам будет работать в штатном режиме, но с определенными ограничениями. Пропускной режим между муниципалитетами сохраняется, - рассказал Евгений Первышов на еженедельной планерке.

Карантин в Краснодарском крае действует как минимум до 6 июня. Проезд между муниципалитетами возможен только при наличии красного пропуска. В администрации уточнили, что легальным такси не нужен пропуск для работы, а остальные перевозчики изначально не имели возможности его получить, поэтому документы изымали, а автомобили разворачивали на постах.

ИСТОЧНИК KP.RU