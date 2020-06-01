2020-06-01T11:29:05+03:00
Происшествия

На Кубани местные жители украли с территории предприятия 14 килограммов электропроводов

Сумма ущерба составила более 40 000 рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани местные жители украли с территории предприятия 14 килограммов электропроводовНа Кубани местные жители украли с территории предприятия 14 килограммов электропроводовФото: Архив "КП"
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С заявлением о пропаже электропроводов в полицию по Курганинскому району обратился представитель одной из местных строительных кампаний. Он рассказал, что сотрудники предприятия были на выходных, а после выхода на работу не смогли запустить оборудование. Выяснилось, что пропало 14 килограммов электропроводов. Ущерб превысил 40 000 рублей.

Вскоре полицейские в одном из пунктов приема металла обнаружили похищенное имущество, а также установили личности злоумышленников.

Как было установлено, один из работников организации через забор проник на территорию предприятия, срезал провода и спрятал их. После этого он съездил к своему знакомому и попросил его о помощи. На автомобиле они вывезли похищенное. А после продали провода, поделив деньги между собой.

- В отношении обвиняемых завели уголовное дело. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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