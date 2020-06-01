2020-06-01T11:41:09+03:00
Общество

Появился сухой кашель: На Кубани умер 58-летний врач анестезиолог-реаниматолог с COVID-19

Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае умер 58-летний врач анестезиолог-реаниматолог с COVID-19. В регионе это уже 33 летальный случай.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, 12 мая медик Армавирского онкодиспансера делал наркоз пациентке, у которой нашли коронавирус. Через два дня ему стало хуже. У врача повысилась температура и появился сухой кашель.

18 мая мужчину доставили в «инфекционку» с положительным результатом на COVID-19. Уже 20 мая его перевели в Специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара с тяжелым течением инфекции и внебольничной двусторонней пневмонией.

Состояние только ухудшалось. Мужчина был госпитализирован в Краевую клиническую больницу на ЭКМО. Но спасти пациента не удалось.

31 мая в Краснодарском крае умер 70-летний пациент с коронавирусом. У мужчины были также сердечно-сосудистые заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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