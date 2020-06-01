Власти Краснодара рассказали об увеличении пассажиропотока в аэропорту города
На сегодняшний день в Краснодаре число рейсов значительно возрастает. Возвращается круглосуточный режим работы аэропорта. Поэтому мэр закрепил своего заместителя Артема Доронина для оказания помощи и содействия Роспотребнадзору, полиции и всем службам аэропорта.
Также Евгений Первышов отметил, что надо выделять людей для дежурства в аэропорту. Это необходимо, чтобы в полном взаимодействии на месте решать вопросы, которые возложены на органы местного самоуправления.
Как отметили в администрации Краснодара, работа обсерваторов сохраняется. Жители, которые не имеют прописки в городе или Краснодарском крае, будут направлены в обсерваторы.
У кого есть свое жилье, проведу 14 дней дома под наблюдением участковых врачей поликлиник.
ИСТОЧНИК KP.RU