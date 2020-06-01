2020-06-01T12:09:51+03:00
Общество

Власти Краснодара рассказали об увеличении пассажиропотока в аэропорту города

Работа обсерваторов сохраняется
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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На сегодняшний день в Краснодаре число рейсов значительно возрастает. Возвращается круглосуточный режим работы аэропорта. Поэтому мэр закрепил своего заместителя Артема Доронина для оказания помощи и содействия Роспотребнадзору, полиции и всем службам аэропорта.

Также Евгений Первышов отметил, что надо выделять людей для дежурства в аэропорту. Это необходимо, чтобы в полном взаимодействии на месте решать вопросы, которые возложены на органы местного самоуправления.

Как отметили в администрации Краснодара, работа обсерваторов сохраняется. Жители, которые не имеют прописки в городе или Краснодарском крае, будут направлены в обсерваторы.

У кого есть свое жилье, проведу 14 дней дома под наблюдением участковых врачей поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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