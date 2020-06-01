В Усть-Лабинском районе в ДТП погиб водитель мопеда

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:38:29+03:00

Парень, который был за рулем авто, госпитализирован

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30 мая в 01:10 на автодороге Усть-Лабинск- Лабинск-Упорная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя мопедом «Нексус», выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле». После чего они съехали с проезжей части.

- В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте, а 23-летний парень, который был за рулем авто, госпитализирован. Он получил многочисленные травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мопедов управлять данными транспортными средства только при наличии категории и пользоваться специальной экипировкой и защитой.

ИСТОЧНИК KP.RU