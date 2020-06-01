2020-06-01T13:06:39+03:00
Происшествия

На Кубани за взятки осудят заместителя министра сельского хозяйства и его подчиненного

На Кубани за взятки осудят заместителя министра сельского хозяйства и его подчиненного
Александра ПОДУШКО
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На Кубани за взятки осудят заместителя министра сельского хозяйства и его подчиненногоНа Кубани за взятки осудят заместителя министра сельского хозяйства и его подчиненногоФото: Архив "КП"
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Как ранее сообщала «Комсомолка», чиновники, воспользовавшись своим служебным положением, получили четыре миллиона рублей. С октября 2017 года замминистра сельского хозяйства возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. Она подразумевает выделение грантов кооперативам.

В феврале 2019-го в комиссию обратилась директор одного из таких объединений. Ей сообщили, что она может получить субсидию только при условии передачи четырех миллионов рублей заместителю министра сельского хозяйства. За это ей должны были выписать субсидии на 40 миллионов рублей.

От такой помощи директор кооператива поспешила отказаться и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Вместе с тем, чиновники в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года пытались получить у председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов, желающих участвовать в программе по развитию сельского хозяйства в Краснодарском крае взятки в общей сумме 10 миллионов рублей. Но им отдали только часть требуемой суммы в размере 3,5 миллионов рублей.

- Заместитель министра сельского хозяйства и его подчиненный обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размерах и покушении на получение взяток (ч.6 ст.290, ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ), - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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