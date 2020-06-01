Кубань больше не входит в топ-10 регионов по количеству заразившихся COVID-19 за сутки

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:25:50+03:00

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Краснодарский края больше не входит в топ-10 регионов по количеству заразившихся COVID-19 за сутки. 31 мая регион занял 11 позицию рейтинга.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, Кубань удерживает динамику заболевания на контролируемом уровне. Это происходит благодаря локализации очагов, эффекту ограничительных мероприятий.

- Стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет говорить о перспективах открытия курортного сезона и дальнейшем поэтапном снятии ограничений в случае одобрения данных мер Роспотребнадзором, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае выздоровели более 70% заболевших коронавирусом. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 1 июня 2020 года выросло еще на 84 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3908 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU