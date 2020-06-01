Контролировать здоровье поможет МТС

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:43:21+03:00

Бороться с эпидемией теперь можно с помощью технологий

Изменить размер текста: A A

Сегодня МТС предлагает три варианта технологических решений. Это устройство для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ), автоматизированная система телемедицинского контроля и тепловизор.

Благодаря разработкам, работодатель сможет отслеживать здоровье сотрудников и не допускать к работе людей с симптомами заболеваний. Кроме того, новые решения помогут выполнить предписания Роспотребнадзора по обязательному измерению температуры на предприятиях.

По задумке разработчиков, наиболее актуальными системы мониторинга здоровья будут для крупных компаний, промышленных и транспортно-логистических предприятий, а также торговых сетей.

Устройство для бесконтактного измерения температуры можно синхронизировать с системой безопасности предприятия. Информация о состоянии здоровья каждого сотрудника будет поступать врачу, сотруднику службы безопасности, а также регистрироваться в специальном журнале для дальнейшего учета и контроля. При этом устройство работает с высокой точностью, что исключает возможность серьезных погрешностей.

Транспортным и логистическим предприятиям будет удобно воспользоваться решением для медицинского предрейсового и предсменного осмотра. Терминал измеряет температуру, артериальное давление и пульс, определяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. На основании полученных данных медработник сможет удаленно выдать заключение о допуске к рейсу или смене.

Тепловизоры на основе видеоаналитики могут проводить измерения температуры одновременно у десяти сотрудников в секунду с высокой точностью. Это решение будет актуально для крупных промышленных предприятий и общественных мест с большим скоплением людей.

ИСТОЧНИК KP.RU