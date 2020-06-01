2020-06-01T13:43:21+03:00
Общество

Контролировать здоровье поможет МТС

Бороться с эпидемией теперь можно с помощью технологий
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня МТС предлагает три варианта технологических решений. Это устройство для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ), автоматизированная система телемедицинского контроля и тепловизор.

Благодаря разработкам, работодатель сможет отслеживать здоровье сотрудников и не допускать к работе людей с симптомами заболеваний. Кроме того, новые решения помогут выполнить предписания Роспотребнадзора по обязательному измерению температуры на предприятиях.

По задумке разработчиков, наиболее актуальными системы мониторинга здоровья будут для крупных компаний, промышленных и транспортно-логистических предприятий, а также торговых сетей.

Устройство для бесконтактного измерения температуры можно синхронизировать с системой безопасности предприятия. Информация о состоянии здоровья каждого сотрудника будет поступать врачу, сотруднику службы безопасности, а также регистрироваться в специальном журнале для дальнейшего учета и контроля. При этом устройство работает с высокой точностью, что исключает возможность серьезных погрешностей.

Транспортным и логистическим предприятиям будет удобно воспользоваться решением для медицинского предрейсового и предсменного осмотра. Терминал измеряет температуру, артериальное давление и пульс, определяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. На основании полученных данных медработник сможет удаленно выдать заключение о допуске к рейсу или смене.

Тепловизоры на основе видеоаналитики могут проводить измерения температуры одновременно у десяти сотрудников в секунду с высокой точностью. Это решение будет актуально для крупных промышленных предприятий и общественных мест с большим скоплением людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом муниципалитете
Редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» стала Ольга Шахова
В Краснодаре начали отключать горячую воду
В Анапу и Сочи в июле отправятся чартерные авиарейсы из Москвы
Суд онлайн: на Кубани семейную пару развели на удаленке
Жестокое убийство в Краснодаре: мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города
В Краснодаре охранник автостоянки забрал у местного жителя телефон
Контролировать здоровье поможет МТС
Кубань больше не входит в топ-10 регионов по количеству заразившихся COVID-19 за сутки
На Кубани нашли тело расчлененного краснодарца
Очередное заседание оперштаба Кубани по поводу снятия или продления карантина может пройти 4 июня
На Кубани за взятки осудят заместителя министра сельского хозяйства и его подчиненного
В Усть-Лабинском районе в ДТП погиб водитель мопеда
Власти Краснодара рассказали об увеличении пассажиропотока в аэропорту города
Появился сухой кашель: На Кубани умер 58-летний врач анестезиолог-реаниматолог с COVID-19
На Кубани местные жители украли с территории предприятия 14 килограммов электропроводов
«Вынужденная мера»: мэр Краснодара извинился за пробки на въездах в город
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Международным днем защиты детей
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 1 июня 2020 года: выздоровели более 70% заболевших COVID-19
ПАО «ТНС энерго Кубань» с июня месяца запускает новую акцию для своих потребителей – «Электронный счет – 1% бонусом Вам на счет!»
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 июня 2020 года увеличилось на 84 человека
На Кубани и в Адыгее 1 июня начали приходить первые выплаты на детей по 10 тысяч рублей
В Анапе еще один магазин закрыли на 10 суток
В Усть-Лабинске мужчина вынес из дома соседа ноутбук
На Кубани женщину осудят за сбыт синтетического наркотика
На Кубани по нацпроекту БКАД отремонтируют две улицы Трудовой Славы
На Кубани мужчина украл велосипед у пенсионерки