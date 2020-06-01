2020-06-01T13:43:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре охранник автостоянки забрал у местного жителя телефон

Он угрожал мужчине дубинкой
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре охранник автостоянки забрал у местного жителя телефонВ Краснодаре охранник автостоянки забрал у местного жителя телефонФото: Архив "КП"
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В Краснодаре в полицию обратился 40-летний мужчина. Он заявил о краже имущества.

Полицейские выяснили, что на улице Тюляева охранник автостоянки, угрожая дубинкой, потребовал от заявителя его имущество. Забрав мобильный телефон, сторож вернулся на свое рабочее место.

Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника, который предпринял безуспешную попытку скрыться. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. На него составили административный протокол.

- Со слов задержанного на преступление его толкнуло шумное поведение потерпевшего и его знакомых, - отметили в УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), Мужчине грозит до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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