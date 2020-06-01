Суд онлайн: на Кубани семейную пару развели на удаленке

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:31:48+03:00

Это было первый дистанционный процесс

Изменить размер текста: A A

Мировой суд Геленджика перехватил эстафету у Санкт-Петербурга и провел первое в регионе и второе в стране заседание онлайн. Судить по удаленке было решено в связи с угрозой распространения коронавируса. В курортном городе такие меры предосторожности наиболее актуальны.

- Бракоразводный процесс, по поводу чего и собрался суд, заседал посредством универсальной платформы "Судебный портал", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Все участники зарегистрировались в ней через портал "Госуслуги". А далее система позволила обмениваться документами для приобщения к делу.

Уже сейчас эту систему оценивают высоко. Она позволяет рассматривать дела в разумный для всех сторон срок, а главное, сократить судебные издержки.

Не исключено, что даже после снятия карантинных ограничений, в исключительных случаях судебные заседания будут проводиться на удаленке.

ИСТОЧНИК KP.RU