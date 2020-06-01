Редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» стала Ольга Шахова

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:15:28+03:00

Свою журналистскую карьеру Ольга начинала именно в кубанской «Комсомолке».

В издании она работает 14 лет

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С 1 июня главным редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» становится Ольга Шахова. Представлять коллективу этого человека нет необходимости - ранее она занимала должность заместителя редактора.

Стоит отметить, что в издании Ольга Шахова работает 14 лет. Свою журналистскую карьеру она начинала именно в кубанской «Комсомолке», куда пришла еще будучи студенткой. Начинала со стажера. В 2009 году назначена заместителем редактора.

В 2008 году она вела дело кущевского педофила, которого убил боксер Кузнецов. А в ноябре 2010 года Ольга работали над материалами о массовом убийстве в Кущевской. Вела репортажи она также и с мест ЧП: страшное наводнение в Крымске в 2012 году, авиакатастрофа в Сочи в 2016-м.

Под ответственность нового главного редактора попадают печатная версия газеты, сайт, и одноименное радио, вещающее в Краснодаре и Анапе.

- Уверен, что опыт и знания Ольги принесут филиалу отличные результаты, - сказал директор издания Дмитрий Михеев.

Напомним, ранее возглавлявшая редакцию «Комсомольской правды» - Кубань» Наталья Корниенко перешла на работу в другое СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU