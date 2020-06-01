2020-06-01T16:15:28+03:00
Общество

Редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» стала Ольга Шахова

В издании она работает 14 лет
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Свою журналистскую карьеру Ольга начинала именно в кубанской «Комсомолке».Свою журналистскую карьеру Ольга начинала именно в кубанской «Комсомолке».
Изменить размер текста:

С 1 июня главным редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» становится Ольга Шахова. Представлять коллективу этого человека нет необходимости - ранее она занимала должность заместителя редактора.

Стоит отметить, что в издании Ольга Шахова работает 14 лет. Свою журналистскую карьеру она начинала именно в кубанской «Комсомолке», куда пришла еще будучи студенткой. Начинала со стажера. В 2009 году назначена заместителем редактора.

В 2008 году она вела дело кущевского педофила, которого убил боксер Кузнецов. А в ноябре 2010 года Ольга работали над материалами о массовом убийстве в Кущевской. Вела репортажи она также и с мест ЧП: страшное наводнение в Крымске в 2012 году, авиакатастрофа в Сочи в 2016-м.

Под ответственность нового главного редактора попадают печатная версия газеты, сайт, и одноименное радио, вещающее в Краснодаре и Анапе.

- Уверен, что опыт и знания Ольги принесут филиалу отличные результаты, - сказал директор издания Дмитрий Михеев.

Напомним, ранее возглавлявшая редакцию «Комсомольской правды» - Кубань» Наталья Корниенко перешла на работу в другое СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом муниципалитете
Редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» стала Ольга Шахова
В Краснодаре начали отключать горячую воду
В Анапу и Сочи в июле отправятся чартерные авиарейсы из Москвы
Суд онлайн: на Кубани семейную пару развели на удаленке
Жестокое убийство в Краснодаре: мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города
В Краснодаре охранник автостоянки забрал у местного жителя телефон
Контролировать здоровье поможет МТС
Кубань больше не входит в топ-10 регионов по количеству заразившихся COVID-19 за сутки
На Кубани нашли тело расчлененного краснодарца
Очередное заседание оперштаба Кубани по поводу снятия или продления карантина может пройти 4 июня
На Кубани за взятки осудят заместителя министра сельского хозяйства и его подчиненного
В Усть-Лабинском районе в ДТП погиб водитель мопеда
Власти Краснодара рассказали об увеличении пассажиропотока в аэропорту города
Появился сухой кашель: На Кубани умер 58-летний врач анестезиолог-реаниматолог с COVID-19
На Кубани местные жители украли с территории предприятия 14 килограммов электропроводов
«Вынужденная мера»: мэр Краснодара извинился за пробки на въездах в город
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Международным днем защиты детей
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 1 июня 2020 года: выздоровели более 70% заболевших COVID-19
ПАО «ТНС энерго Кубань» с июня месяца запускает новую акцию для своих потребителей – «Электронный счет – 1% бонусом Вам на счет!»
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 июня 2020 года увеличилось на 84 человека
На Кубани и в Адыгее 1 июня начали приходить первые выплаты на детей по 10 тысяч рублей
В Анапе еще один магазин закрыли на 10 суток
В Усть-Лабинске мужчина вынес из дома соседа ноутбук
На Кубани женщину осудят за сбыт синтетического наркотика
На Кубани по нацпроекту БКАД отремонтируют две улицы Трудовой Славы
На Кубани мужчина украл велосипед у пенсионерки