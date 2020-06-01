2020-06-01T17:36:18+03:00
Общество

Многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом муниципалитете

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил проработать инициативу на законодательном уровне
Ева МУР@kp_kuban
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В ближайшее время депутаты могут рассмотреть это предложение. Фото: администрация Краснодарского краяВ ближайшее время депутаты могут рассмотреть это предложение. Фото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае планируют разрешить многодетным семьям претендовать на участок земли в любом муниципалитете. Проработать эту инициативу на законодательном уровне обратился губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям.

По словам главы Кубани, часто семьи ограничены в возможностях получения земли. В пределах города или станицы свободных земель просто нет.

- У многодетной семьи должно быть право получить участок под строительство дома в любом муниципалитете, независимо от прописки. В Краснодаре земли не так много. И если многодетные семьи готовы поехать жить в сельскую местность, мы не должны лишать их этого права, – заявил глава региона.

Решиться этот вопрос должен на законодательном уровне в ЗСК Краснодарского края. В ближайшее время депутаты могут рассмотреть это предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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