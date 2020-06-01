2020-06-01T17:33:30+03:00
Общество

В Краснодаре скончался первый декан факультета журналистики КубГУ Александр Факторович

Ему было 65 лет
Евгения СОРОКА
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Александр Факторович. Фото: vk.com/newspaperkubsuАлександр Факторович. Фото: vk.com/newspaperkubsu
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1 июня в Краснодаре скончался известный кубанский журналист, преподаватель факультета журналистики Кубанского государственного университета Александр Факторович. Его не стало на 66-м году жизни.

Именно Александр Факторович стоял у основания первого на Кубани факультета журналистики. Он - его первый декан. Здесь он на протяжении не одного десятка лет проводил занятия для студентов. Педагогической стаж профессора более 43 лет.

Кроме того, Александр Факторович был членом редколлегий ряда крупнейших научных журналов, а также членом Союза журналистов России.

Предварительной причиной смерти стал инсульт.

- Более подробная информация о дате и месте прощания станет известна позднее, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» замдекана факультета журналистики КубГУ Сергей Шаповалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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