2020-06-01T17:27:44+03:00
Общество

В первый день работы санаториев Сочи принял около 600 туристов

После карантина открылось пока около четверти сочинских здравниц
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сочи принял около 600 туристов в первый день работы санаториев. Фото пресс-службы мэрии СочиСочи принял около 600 туристов в первый день работы санаториев. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Мэр курорта посетил зону прилёта Международного аэропорта Сочи, где для прибывающих в санатории туристов оборудовали специальные стойки регистрации.

Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев. Они будут открываться поэтапно в июне.

Сегодня работу начали 20 здравниц курорта, которые уже около 600 туристов.

На всех въездах в город – в аэропорту, на вокзалах и на автомобильном посту Магри для гостей санаториев оборудованы отдельные стойки прибытия. Там сотрудники мэрии Сочи проверяют у отдыхающих наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19.

- Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются, и все сочинские здравницы начнут работать в полном объёме, - подчеркнул Алексей Копайгородский. Одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям в этом году – организация трансфера отдыхающих от железнодороных вокзалов и из аэропорта.

Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха. При заселении туристы проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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