Краснодарский край вошел в число лидеров рейтинга регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:18:30+03:00

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Краснодарский край отмечен в рейтинге на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавируса. В нем представлены практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, а также наиболее значимые практики за неделю.

Это, в частности, поддержка актуальных сфер бизнеса. Эксперты выделили Кубань предоставлению льготных займов под 1% сроком до трех лет производителям антисептических средств. Такой механизм поддержки предприятий, выпускающих непродовольственные товары первой необходимости, был разработан по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Получить займ можно через региональный Фонд развития промышленности. Сегодня в крае работают 8 предприятий, на базе которых производят антисептические и дезинфицирующие средства. 4 из них получили займы общей суммой 51 млн рублей. Объем выпуска дезсредств сегодня составляет порядка 56 тонн в сутки.

Регион звучит также в такой категории, как «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» - это поддержка заболевших, медиков и социально незащищенных граждан. Вместе с Краснодарским крае в тройке по этой позиции Якутия, Брянская область.

В регионе солидную помощь в борьбе с коронавирусом оказывает бизнес. В рейтинге перечислены все крупные и небольшие компании, закупившие для больниц оборудование и снабдившие медиков средствами защиты. Что тоже характеризует край с положительной стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU