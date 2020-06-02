2020-06-02T09:33:57+03:00
Происшествия

В Апшеронске 20-летний парень похитил деньги с банковского счета потерпевшего

Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Апшеронске 20-летний парень похитил деньги с банковского счета потерпевшегоВ Апшеронске 20-летний парень похитил деньги с банковского счета потерпевшего
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В Апшеронске парень приобрел в одном из салонов сотовой связи сим-карту, которая ранее была зарегистрирована на имя потерпевшего. Получив уведомление о зачислении 9 тысяч рублей, он через SMS-сообщения перевел деньги на свой банковский счет.

Вскоре сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Молодого человека задержали в Армавире и доставили в ОМВД России по Апшеронскому району.

- В отношении 20-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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