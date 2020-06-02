2020-06-02T10:07:30+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае двери хозяйственного магазина опечатали на месяц

В деятельность торговой точки выявили нарушения
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае двери хозяйственного магазина опечатали на месяцВ Краснодарском крае двери хозяйственного магазина опечатали на месяцФото: Артем КИЛЬКИН
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Судебные приставы Новокубанского районного отдела ГУФССП России по Краснодарскому краю приостановили деятельность хозяйственного магазина.

В рамках исполнения решения суда по иску Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Краснодарском крае, помещение опечатали на 30 суток.

- Ранее в деятельности торговой точки были выявлены нарушения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Владелец официально предупрежден о последствиях преждевременного возобновления деятельности хозяйственного магазина.

Напомним, в Анапе еще один магазин закрыли на 10 суток. Продавец продавал продукты без санитарной одежды, маски и головного убора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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