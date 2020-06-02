2020-06-02T10:37:53+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года увеличилось на 79 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 2 июня 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 2 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 2 июня 2020 года
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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 2 июня 2020 года выросло еще на 79 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3987 человек. Такие данные приводит краевой Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки полностью выздоровело 11 108 человек.

Напомним, 1 июня выявили 84 случая коронавирусной инфекции. Возраст пациентов от четырех месяцев до 88 лет. Среди них 47 женщин и 37 мужчин. В числе заболевших тaкже восемь детей. Это четырехмесячный ребенок в Тимaшевском районе, двухлетний – в Армавире, пятилетний – в Мостовском рaйоне, 13-летний подросток в Гулькевичском районе, 16-летний – в Динском. В Сочи заболели дети двух, четырех и десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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