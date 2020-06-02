За первые сутки работы санатории Краснодарского края приняли больше тысячи отдыхающих

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:28:59+03:00

В первый день лета открылась 71 здравница

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В соответствии с распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 1 июня начали работать некоторые санатории, имеющие медицинскую лицензию.

- 71 здравница возобновила свою работу. Это объекты в Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Геленджике, Сочи, Апшеронском, Лабинском, Туапсинском и Белореченском районах. Они уже приняли 1097 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, санаторно-курортные организации обязаны доставлять прибывающих туристов, контролировать их перемещение. Пляжи, в том числе самих здравниц, и набережные остаются закрытыми. Гости должны предоставить справку об отсутствии COVID-19.

Напомним, в день открытия курортного сезона в Анапу приехали 268 туристов. В основном, это жители российского Севера, москвичи и ростовчане.

Также в первый день работы санаториев Сочи принял около 600 туристов. После карантина открылось пока около четверти сочинских здравниц.

ИСТОЧНИК KP.RU