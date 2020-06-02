Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года составило 36 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:25:33+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года

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Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, в регионе скончались еще три пациента с коронавирусом. Это двое мужчин и одна женщина. Он умерли в больницах кубанской столицы. Всего на сегодняшний день в Краснодарском крае скончались 36 человек с COVID-19.

69-летней женщине стало плохо 6 мая. Только спустя шесть дней она обратилась в краснодарскую горбольницу №1. Анализ подтвердил, что у нее COVID-19. С 26 мая женщина была в специализированной клинической инфекционной больнице на ИВЛ. Несмотря на все принятые меры, спасти женщину не удалось.

Мужчина 84 лет поступил 18 мая в горбольницу №3. У него также подтвердился коронавирус. Из-за опасной инфекции у пенсионера развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым течением. Пациент страдал заболеваниями легких, сердца, почек.

Такая же пневмония на фоне коронавируса была выявлена у 77-летнего жителя. Он 18 мая поступил в краевую больницу №2. У этого пациента также было несколько хронических заболеваний. Несмотря на все принятые меры, спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU