На Кубани столкнулись две машины

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:36:42+03:00

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1 июня в 15:10 в Краснодарском крае в Курганинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 68-летний водитель за рулем авто марки «ВАЗ 2107» с легковым прицепом на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу иномарке. «Тойота» ехала по главной автодороге.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

- Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Краснодарского края 1 июня 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 14 ДТП, три человека погибли и 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU