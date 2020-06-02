В станице Динской будет новый детский сад

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:55:44+03:00

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Первый камень заложили председатель совета директоров «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко и глава МО Динского района Евгений Пергун. Официальное начало строительства символично совпало с международным днем защиты детей.

Строительство социальных объектов является одним из приоритетных направлений в компании ЮгСтройИмпериал. Мы хотим сохранить традиции и идти в ногу со временем, поэтому создаем комфортную среду для становления подрастающего поколения. В проекте Белые Росы мы реализуем новый социальный кластер: люди могут здесь полноценно жить, работать, отдыхать и воспитывать детей. Детский сад будет сдан уже через год вместе с первой линией домов комплекса, - отметил председатель совета директоров ЮгСтройИмпериал Станислав Николенко.

Фото: пресс-служба ЮгСтройИмпериал.

Помимо детского сада на территории жилого квартала предусмотрены современные спортивные площадки, врачебные кабинеты и церковь. В этом году компания вошла в список системообразующих предприятий России. Это означает, в том числе, что строительство будет окончено в срок - уже через год детский сад будет готов принять 250 детей.

Жилой комплекс "Белые росы" — не единственный, где будет уделено внимание социальной инфраструктуре. В микрорайоне "Родные просторы", расположенном в поселке Знаменском, запланировано строительство 3-х детских садов и школы, в Краснодаре - поликлиника в ЖК "Элегант". Все объекты после завершения работ передадут муниципалитету.

ИСТОЧНИК KP.RU