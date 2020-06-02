В Краснодаре без вести пропал местный житель

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:03:15+03:00

Он может находиться на территории краевой столицы или Ейска

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Полицией кубанской столицы разыскивается без вести пропавший 55-летний Штепа Сергей Андреевич.

- На вид мужчине около 55-60 лет, его рост составляет 175-180 сантиметров, он плотного телосложения, славянской внешности, волосы короткие седые, голос хриплый, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Местный житель может находиться на территории Краснодара или Ейска.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении указанного гражданина, убедительная просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8-952-985-94-59, 8-861- 268-40-45 или 102.

Напомним, в Краснодаре мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города. Злоумышленник уже задержан, ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU